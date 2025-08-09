پخش زنده
دادستان کرمان خبر داد:در چهار ماهه نخست امسال کشفیات سلاح نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از احداث «دهکده امید و زندگی» بهعنوان یکی از پروژههای مهم ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این مجموعه، کاهش بیش از ۷۰ درصدی حضور معتادان متجاهر در سطح شهر محقق خواهد شد.
مهدی بخشی در نشست خبری مشترک رئیس کل، دادستان و معاونان دادگستری کل استان کرمان با اصحاب رسانه اظهار داشت: راهاندازی دهکده امید و زندگی با پیگیری رئیس کل دادگستری و پشتیبانی استاندار کرمان آغاز شده و این مجموعه با وسعت ۷۰ هزار مترمربع و ظرفیت پذیرش ۵ هزار نفر در حال احداث است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تقدیر از تلاشهای جهادی دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: در این مجموعه بیمارستان تخصصی ترک اعتیاد نیز ایجاد خواهد شد و با اجرای روشهای علمی ترک، روند بازگشت معتادان به جامعه تسهیل میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از برگزاری ۲۳ جلسه اقتصاد مقاومتی با ۱۰۸ مصوبه، جلوگیری از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی، احیای ۱۶ واحد راکد و حفظ اشتغال ۲۲ هزار و ۵۳۰ کارگر در سال گذشته خبر داد و گفت: ساخت سه واحد مسکونی برای خانوادههای زندانیان نیازمند، برگزاری بزرگترین مزایده خودرویی کشور در کرمان و افزایش ۷۸ درصدی فروش اموال تملیکی از دیگر اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان بوده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف ۹۱۰ پرونده مسن و کاهش ۶۱ درصدی پروندههای معوق گفت: در حوزه مقابله با جرایم مسلحانه نیز با اجرای ۹ مرحله طرح جمعآوری سلاح، چهار هزار و ۵۸۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف شده و استان کرمان در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال کشفیات سلاح نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.