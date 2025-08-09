پخش زنده
استاد محمود فرشچیان، از بزرگترین استادان هنر نقاشی ایرانی،و طراح ضریح ثامن الحجج(ع) امروز دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،استاد محمود فرشچیان در سال ۱۳۰۸ در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وی سپس در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از استاد «عیسی بهادری» تعلیم گرفت. پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان برجسته غرب همت گماشت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتی تازه از هنر نقاشان با معیارهای جهانی رسید.
پس از بازگشت به ایران کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و پس از مدتی به مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار شگفتانگیز، آوازه هنری او در ایران و در فراسوی مرزها گسترش یافت.
وی یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده که با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبکهای نوین، آثاری خلق کرده که در موزههای معتبر جهانی و کشور همچون حرم امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده است
طراحیپنجمین ضریح مطهر ثامنالائمه حضرت رضا (ع) ، خلق اثر«ضامن آهو»: طرحی از شمایل امام رضا(ع)، تابلوی «پنجمین روز آفرینش» و «عصر عاشورا» از آثار بی نظیر استاد فرشچیان است.
آخرین و پنجمین جلد از کتاب آثار محمود فرشچیان شامل تازهترین آثار این هنرمند از سوی انتشارات گویا شامل ۱۵۰ اثر نگارگری و طراحی از تازهترین آثار طرح ضریح جدید مقبره حسین بن علی در کربلا آخرین اثر مذهبی هنری فرشچیان است که با مهارت استادان طلاکار و نقره کار ایران به اجرا درآمد و در سال ۹۱ در قم رونمایی وسپس به کشور عراق منتقل شد.