ساماندهی صنف پرندهفروشان اصفهان در دستور کارقرار گرفته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: مغازههای پرندهفروشی یکی از مشاغلی است که موجب بروز مشکلات زیستمحیطی، بهداشتی و اجتماعی برای ساکنان منازل مسکونی میشود.
علی حاجیان افزود: با ساماندهی میدان امام علی (ع) بسیاری از پرندهفروشیهای این محدوده در خیابان عطار نیشابوری و معراج استقرار یافتهاند و این امر موجب ناراحتی شهروندان و اهالی منطقه ۱۰ شدهاست .
وی گفت: مجتمع اختصاصی ویژه پرندگان در مجاور پل تمدن راه اندازی شده، اما به دلیل مشکلات حقوقی و اجرایی هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان افزود: با همکاری اتحادیه پرندهفروشان، اطلاعات موردنیاز برای ساماندهی نهایی این صنف در حال جمعآوری است و پیگیریهای لازم در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با ملک مجتمع صنفی در حال اجرا است.
حاجیان گفت: پس از نهاییشدن مراحل حقوقی، مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، واحدهای این مجتمع تحت نظارت اداره کل دامپزشکی اداره و واحدهای خارج از این مجتمع مهروموم میشود و اتحادیه صنف از صدور هرگونه پروانه کسب برای واحدهای خارج از مجتمع خودداری میکند.