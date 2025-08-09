به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس کمیته والیبال ساحلی کیش، گفت: در روز اول برگزاری لیگ والیبال ساحلی رعد دو بر صفر گالری هنری پندار را شکست داد.

شاهرخ نصیری گفت: برنج ولیعصر دو بر صفر جوانان را شکست داد و چای اکبر نیز با همین نتیجه نیروی انتظامی کیش را شکست داد.

او افزود: تیم والبیال ساحلی مهیار نیز در روز دوم برگزاری هفته اول لیگ دو بر صفر آویژه را شکست داد.

نصیری افزود: تیم beach box دو بر صفر شهر آفتاب را شکست داد و موسسه حقوقی تمیس نیز دو بر صفر اتحاد را شکست داد.

رئیس کمیته والیبال ساحلی کیش، گفت: رقابت‌های والیبال ساحلی لیگ خلیج فارس پنج شنبه و جمعه هر هفته در کیش برگزار می‌شوند.