مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تشدید نظارت‌های مشترک گمرک و کارشناسان غذا و داروی اهواز بر خروج دارو از مرز چذابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، دکتر محمد ممتحنی، مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تشدید نظارت‌های مشترک گمرک و کارشناسان غذا و داروی اهواز بر خروج دارو از مرز چذابه خبر داد و گفت: این نظارت‌ها برای جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو از مرز به‌طور مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: به منظور جلوگیری از خروج دارو از شبکه توزیع ایمن و همچنین ارتقاء سطح سلامت عمومی، بازرسی و کنترل اقلام دارویی همراه زائران هنگام خروج از مرز، بر اساس شیوه‌نامه‌های اجرایی، به طور مشترک توسط تیم‌های نظارتی متشکل از نمایندگان گمرک و کارشناسان غذا و داروی اهواز به صورت دقیق و جامع در حال انجام است.

ممتحنی گفت : این اقدام با هدف پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده و اطمینان از رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل دارو، به‌ویژه دارو‌های خاص و کنترل‌شده صورت می‌گیرد.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و داروی اهواز تاکید کرد: زائران در صورت همراه داشتن هرگونه دارو، مدارک و مستندات لازم از جمله نسخه معتبر پزشک و مجوز‌های رسمی مربوطه را به همراه داشته باشند و همکاری در این زمینه ضامن حفظ سلامت جامعه و تسهیل فرآیند عبور و مرور در پایانه‌های مرزی خواهد بود.