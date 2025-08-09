اجرای طرح «توانا» برای توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی و متوسطه اول در مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین افتتاح طرح تحول در فرآیند یاددهی-یادگیری با عنوان «طرح توانا» با رویکرد توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی و متوسطه اول، صبح امروز با حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در دانشگاه فرهنگیان قائم‌شهر برگزار شد.

در این مرحله، ۲۲۰ نفر از معلمان در مدت دو روز، آموزش‌های تخصصی را دریافت کرده و سپس در شهرستان‌ها و مناطق محل خدمت خود، مسئولیت آموزش سایر معلمان را برعهده خواهند گرفت. این طرح در قالب دو قطب اجرایی برگزار می‌شود و ۱۴۰ معلم دیگر نیز فردا در نوشهر تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم با اشاره به چالش‌های متنوع فراروی نظام آموزش‌وپرورش، بر ضرورت بازنگری در نقش معلم در کلاس درس تأکید کرد و گفت: دانش‌آموز امروز، نقاد، هوشمند و آشنا با فضای مجازی و هوش مصنوعی است؛ بنابراین آموزش او نیازمند تفکر و رویکردی نو است.

کلبادی‌نژاد افزود: در مسیر اجرای عدالت آموزشی، مسئولیت معلم بسیار سنگین است. باید به هم‌آموزی، باهم‌آموزی و ازهم‌آموزی توجه ویژه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: از جمله اهداف و سیاست‌های این طرح، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای مدیریت آموزشگاهی در راستای تحقق مدرسه تراز عنوان شده که قرار است امسال در ۵۰ درصد مدارس استان اجرایی شود.