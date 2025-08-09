پخش زنده
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به مزایا و اهمیت ثبتنام در سامانه سماح گفت: خوزستان با ثبتنام نزدیک به ۳۷۰ هزار نفر دومین استان کشور در سامانه سماح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، محمدامین یاقوت با تاکید بر لزوم ثبتنام زائران در سامانه سماح اظهار کرد: سال جاری رکورد ثبتنام خوزستانیها در سامانه سماح شکسته شد؛ بیشترین ثبت نامیها سال ۱۳۹۸ بود و امسال تاکنون ۳۰ هزار مورد ثبت نام بیشتر داشتیم.
وی افزود: حدود ۳۷۰ هزار خوزستانی در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و در این زمینه دومین استان کشور هستیم.
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به مزایای ثبتنام در سامانه سماح عنوان کرد: کسانی که در این سامانه ثبتنام میکنند از خدمات بیمه بهرهمند میشوند و در صورت وقوع حادثه یا بیماری، از خدمات پشتیبانی خوبی بهره میبرند.
یاقوت با بیان اینکه سال جاری بیمه از منزل تا منزل پیشبینی شده است، عنوان کرد: کسانی که در این سامانه ثبتنام میکنند میتوانند از ارز اربعین با قیمت مصوب، امداد و امر گمشدگان، خدمات رومینگ و اطلاعات مرزی بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: در مرزهای پنجگانه با عراق و در شهرهای نجف، کربلا، سامرا، کاظمین و اماکن زیارتی عراق، ستاد امداد و راهنمایی امور گمشدگان تشکیل شده است.
مدیر حج و زیارت خوزستان عنوان کرد: افرادی که در سامانه سماح ثبتنام کردهاند در صورتی که هم گروهی خود را گم کنند، از طریق این سامانه شناسایی و به هم گروهیها متصل میشوند یا به آنها کمک میکنیم تا به کشور بازگردند، مهلت ثبتنام در سامانه سماح تا روز اربعین حسینی ادامه دارد، اما ممکن است تمدید شود.