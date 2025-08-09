پخش زنده
رئیسجمهور صبح امروز و همزمان با روز خبرنگار، با حضور از پیش اعلام نشده در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی از بخشهای مختلف این سازمان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان صبح شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ همزمان با فرا رسیدن روز خبرنگار، با حضور در محل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، ضمن دیدار و گفتوگو با حسین جابری انصاری، مدیرعامل ایرنا از بخشهای مختلف این سازمان رسانهای بازدید و به گفتوگوی صمیمی و بیپرده با خبرنگاران، دبیران و سردبیران، عکاسان، تصویربرداران و سایر کارکنان ایرنا پرداخت.