به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در اجرای سیاستهای حمایتی دامپزشکی و به منظور ارتقاء سطح بهداشت دام و سلامت عمومی، بیش از ۳۰ هزار رأس دام سبک عشایری شهرستان میاندوآب در مناطق سخت گذر و ییلاقی سهند، تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند. این طرح با حضور تیمی ۶ نفره از کارشناسان و اکیپهای مایهکوبی شبکه دامپزشکی میاندوآب با تجهیزات کامل اجرا شد.
اقدامات و خدمات ارائه شده شامل واکسیناسیون دامها علیه بیماریهای واگیرو مشترک همچون تب برفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، شاربن و هاری است، علاوه بر واکسیناسیون، خدمات دیگری نظیر سمپاشی و ضد عفونی، آموزش چهره به چهره دامداران، توزیع بروشورهای بهد اشتی، ویزیت و درمان رایگان دامهای بیمار نیز ارائه شده است.
این اقدامات با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی، ارتقاء بهداشت دام و کاهش تلفات دامی، افزایش تولید و بهره وری فرآوردههای دامی انجام شده است. بر پایه آمارها، از حدود ۲۰۰ هزار رأس دام سبک عشایری شهرستان میاندوآب، نزدیک به ۱۰۰ هزار رأس هر ساله در فصل کوچ به ییلاقات سهند منتقل میشوند که بخشی از آنها در این مرحله از طرح تحت پوشش قرار گرفتند.