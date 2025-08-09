به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه تلویزیونی «از مامان بگو» در ایام اربعین حسینی، با تمرکز بر جایگاه والای مادران شهدا، میزبان خانواده‌های شهدای مقاومت در جنگ دوازده‌ روزه اخیر، امشب حوالی ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

این قسمت از برنامه «از مامان بگو» به زندگی شهیده معصومه کرباسی می‌پردازد. شهیده کرباسی از نخبگان امنیت سایبری حزب الله لبنان بود که به هراه همسرش در لبنان تسط اسراییل ترور شدند.

از ایشان ۵ فرزند به یادگار مانده که در لبنان و در منزل مادربزرگشان زندگی می‌کنند.

«از مامان بگو» با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، در فضایی انسانی و صمیمی به روایت بخش کمتر شنیده‌شده‌ای از فرهنگ ایثار می‌پردازد.

«از مامان بگو» محصول گروه خانواده شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی، تلاش دارد در مسیر رسانه‌ای اربعین، روایتگر عظمت نقش مادران در پرورش نسل مؤمن، فداکار و حسینی باشد.

بازپخش این برنامه یکشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۸ و ۱۴ روی آنتن شبکه دو می‌رود.

برنامه «خانه ایرانی»

برنامه «خانه ایرانی» هر روز حوالی ساعت ۷ بامداد از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

این برنامه در قالب رئالیتی‌شو، با حضور خانواده‌های محمدزاده و مکرمی، به شکلی کاملاً واقع‌گرایانه ابعاد مختلف زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان را به تصویر می‌کشد.

«خانه ایرانی» با روایت لحظات ناب و روزمرگی‌های واقعی این دو خانواده، تلاش دارد تصویری صمیمی و ملموس از سبک زندگی ایرانی ارائه دهد و مخاطبان را به سفری نزدیک و بی‌واسطه به دل زندگی خانواده‌های ایرانی ببرد.

این برنامه که به تهیه کنندگی یوسف نادری‌منش تهیه و تولید شده است، هر روز حوالی ساعت ۷ بامداد از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.