به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ غلامرضا برزگر گفت: ماموران پلیس با اطلاع از فعالیت غیرمجاز تعدادی ماینر در یک کارگاه به مکان مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی، به بازرسی از محل پرداختند و ۱۳ دستگاه ماینر را کشف و جمع آوری کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.