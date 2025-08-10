پخش زنده
امروز: -
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطع شدن چند ماهه کابل مخابراتی روستای دیزج حسنبیک در استان آذربایجان شرقی به دست افراد ناشناس خبر داد.
️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تلفن یکی از راههای ارتباطی ضروری شهروندان است و در صورت قطع بودن آن با مشکلات فراوانی مواجه میشوند. مدتی است اهالی روستای دیزج حسنبیک از توابع شهرستان عجبشیر می گویند که در چند ماه اخیر تلفن ثابت آنها قطع بوده و امکان برقراری تماس روزانه با این خطوط ارتباطی برای آنها وجود ندارد. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
باسلام و خسته نباشید. من یکی از اهالی روستای دیزج حسنبیک از توابع شهرستان عجبشیر هستم.
کابل مخابرات این روستا و روستای چنار به علت اختلاف بین این روستاها بر سر زمین چندین ماهی به دست عوامل ناشناس قطع شده است و ما در حال حاضر قادر به برقراری ارتباط با خانوادههای خود نیستیم. چندین بار متوالی مخابرات شهرستان اقدام به تعمیر خطوط کرده اما دوباره قطع کابلها اتفاق افتاده است. افراد زیادی به دور از خانه و کاشانه در شهرهای دیگر مشغول کارند اما هیچ گونه اطلاعی از احوال خانوادههای خود و دوستان ندارند.
از مسئول محترم دفتر خبری شهرستان وصداوسیمای استان آذربایجان شرقی تقاضای عاجزانه دارم این موضوع را به جد پیگیری کنند.
بی نهایت ممنون
محراب آقامحمدی