استاد فرشچیان، هنرمند مطرح نگارگری کشور، صبح امروز، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود فرشچیان هنرمند پیشکسوت نگارگر و نقاش، سحرگاه امروز شنبه ۱۸ مرداد در آمریکا درگذشت. یکی از نزدیکان وی این خبر را تائید کرده است.

استاد محمود فرشچیان هنرمند اصفهانی، در ۴ بهمن ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود.

وی یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده که تحصیلات خود را در مدرسه هنر‌های زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت.

فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبک‌های نوین، آثاری خلق کرده که در موزه‌های معتبر جهانی و کشور همچون حرم امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.