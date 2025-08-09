استاد محمود فرشچیان دار فانی را وداع گفت
استاد فرشچیان، هنرمند مطرح نگارگری کشور، صبح امروز، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمود فرشچیان هنرمند پیشکسوت نگارگر و نقاش، سحرگاه امروز شنبه ۱۸ مرداد در آمریکا درگذشت. یکی از نزدیکان وی این خبر را تائید کرده است.
استاد محمود فرشچیان هنرمند اصفهانی، در ۴ بهمن ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود.
وی یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده که تحصیلات خود را در مدرسه هنرهای زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت.
فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبکهای نوین، آثاری خلق کرده که در موزههای معتبر جهانی و کشور همچون حرم امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.
فرشچیان خالق آثار ماندگاری همچون ضامن آهو، سختترین امتحان، داستان حضرت ابراهیم، غدیر خم و رمی جمره، برای علاقه مندان به هنر در ایران چهرهای قابل احترام بود.
خبرگزاری صداوسیما ضایعه درگذشت این هنرمند باسابقه را به خانواده و جامعه هنری تسلیت میگوید.