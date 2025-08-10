️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدتی است که در محله امامزاده شهر قدس استان تهران بوی تعفن شدید ناشی از تجمع فاضلاب و زباله در جوی آب موجب ایجاد شرایطی غیرقابل تحمل برای منطقه شده است. این جوی آب به دلیل لایه روبی و پاکسازی نشدن و همچنین روانه شدن آب فاضلاب منازل به این جوی موجب شده تا بوی نامطبوعی در محل زندگی ساکنان این منطقه بپیچد و موجب گلایه آنها شده است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشه‌ای از این مشکلات را به تصویر کشیده است و از مسئولان درخواست رسیدگی دارد.