

️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تعاونی کمیته رفاه شهرداری شهریار در سال ۱۳۸۶ با خرید زمینی طبق فراخوان اقدام به واگذاری فیش زمین برای پرسنل شهرداری کرد. در پی این اقدام، اعضای این تعاونی به امید زمین با کاربری مسکونی اقدام به واریز فیش‌های صادر شده کردند، اما متأسفانه انتظاری نزدیک به دو دهه جهت تعیین تکلیف شدن این زمین‌ها ثمری نداشته و این روز‌ها شاهد گلایه‌های اعضای تعاونی هستیم. شهروند خبرنگار ما با درخواست پیامی درخواست پیگیری این موضوع را از مسئولان دارد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام اینجانب از سال ۱۳۸۷ با وعده اینکه در سال ۱۳۹۰ به بنده یک واحد ۸۰ متری تحویل دهند در تعاونی مسکن شهرداری فردوسیه شهریار عضو شدم، ولی بعد از گذشت ۱۷ سال متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است و هیچ مرجعی هم جوابگو نیست. بالای صد نفر در این تعاونی عضو هستند. لطفا این موضوع را پیگیری کنید.

