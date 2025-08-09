به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پرواز با مشارکت شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۰ مسافر از فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان به نجف اشرف انجام شد .

چهار پرواز رفت و برگشت از فرودگاه‌های بین‌المللی شهدای سمنان و شاهرود برای اعزام زائران اربعین حسینی به نجف اشرف برنامه‌ریزی شده است که امروز نخستین پرواز از سمنان انجام شد.

مهدی آقابَراری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: تا کنون حدود ۲۹ هزار نفر از استان برای حضور در مراسم اربعین به صورت زمینی و هوایی ثبت‌نام کرده‌اند. با وجود برخی کمبود‌ها در تجهیزات فرودگاهی، با همکاری نمایندگان مجلس، استانداری و وزارت راه، زمینه برگزاری این چهار پرواز فراهم شد.

وی افزود : شرکت هواپیمایی آسمان نخستین گروه ۹۰ نفره زائران را امروز اعزام می‌کند و در روز‌های آینده نیز پرواز‌های ایران‌ایر انجام خواهد شد. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در آینده به صورت هفتگی یا دو هفته یک‌بار پرواز‌هایی به عتبات عالیات و سرزمین وحی از استان سمنان داشته باشیم.

عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی هم افزود: امسال سومین سال برگزاری پرواز مستقیم اربعین از سمنان به نجف است. پس از دو سال تلاش برای اخذ مجوز مرز هوایی، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مسیر برقرار شد.

وی گفت : این پرواز‌ها علاوه بر تسهیل تردد زائران، به توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی کمک می‌کند و با تکمیل تجهیزات، امکان برگزاری پرواز‌های حج و عتبات در طول سال نیز فراهم خواهد شد.»

نخستین پرواز از فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان امروز (شنبه) ساعت ۱۰:۴۰ صبح به مقصد نجف انجام شد و زمان بازگشت آن شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۷:۳۵ صبح خواهد بود.

دومین پرواز از سمنان نیز دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ انجام و جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۹:۱۵ صبح از نجف بازمی‌گردد.

همچنین در روز‌های ۱۹ و ۲۰ مرداد، دو پرواز از فرودگاه بین‌المللی شاهرود به نجف اشرف انجام می‌شود که بازگشت هر دو پرواز ۲۶ مرداد خواهد بود.

این پرواز‌ها با هواپیما‌های بویینگ ۷۳۷ و ایرباس ۳۱۹ انجام می‌شود.