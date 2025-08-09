رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده موسوم به فساد فوتبال مربوط به باشگاه مس رفسنجان ۱۲ متهم داشت که پس از رسیدگی در دادگاه بدوی، ۹ نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان امروز شنبه۱۸ مرداد در نشستی خبری جزئیات رأی بدوی پرونده موسوم به «فساد فوتبالی» در شهرستان رفسنجان را اعلام کرد.

به گفته وی، این پرونده ۱۲ متهم داشت که پس از رسیدگی در دادگاه بدوی، ۹ نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدند.

حمیدی تأکید کرد: این آرا قابل تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان یا متهمان است.

طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان کرمان، بر اساس حکم صادره، مجموع مجازات‌های تعزیری برای ۹ محکوم این پرونده ۱۲۲ ماه حبس است.

حمیدی گفت: رسیدگی به این پرونده به دلیل رفع نواقص قضایی و ارسال آن به تهران برای بررسی‌های نظارتی، طولانی شده است.

وی افزود: دادگاه تجدیدنظر استان کرمان روند رسیدگی را تسریع خواهد کرد تا رأی قطعی صادر و جزئیات آن به اطلاع افکار عمومی برسد.

رئیس کل دادگستری کرمان بر عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در هر عرصه‌ای تأکید کرد.