به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این استاد برجسته و هنرمند بی بدیل عرصه نگارگری وصیت کرده در آرامگاه صائب اصفهان به خاک سپرده شود.

محمود فرشچیان، در ۱۳۰۸ خورشیدی در پایتخت هنر ایران زمین شهر اصفهان چشم به جهان گشود.

او برای ساخت آثار با مضامین شیعی شهرت دارد، برخی از آثار او توسط وزیران امور خارجه‌ی ایران (کمال خرازی و محمدجواد ظریف) به عنوان هدیه به سفرا و وزرای کشور‌های خارجی اهدا شده است.

آثار او در بسیاری از شهر‌های جهان مانند پاریس، نیویورک، شیکاگو و توکیو به نمایش گذاشته شده است.

در سال ۱۳۹۳، نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر به وی اهدا شد.

خلق آثار مشهوری همچون «عصر عاشورا»، «ابراهیم در گلستان»، «انتظار»، طراحی ضریح امام رضا (ع) و امام حسین (ع) را می‌توان بخشی از هویت مشترک فرهنگی مردم ایران دانست که او سال‌ها با طراحی‌های منحصر‌به‌فرد خود فصل دیگری را در زندگی هنری اش گشود.