به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن تیموری افزود: امسال عملکرد گلرنگ در شهرستان ملایر در هکتار به ۵۵۰ کیلوگرم رسیده است.

او تأکید کرد: عملکرد کل دانه در سال زراعی جدید ۱۶۷ تن برآورد که کل محصول تحویل کارخانه جات روغن کشی می شود.

معاون جهاد کشاورزی ملایر تصریح کرد: دولت به شکل تضمینی دانه خریداری می کند.

تیموری افزود: گلرنگ دارای محصول دیگری هم بجز دانه بوده و آن گل این گیاه است که خاصیت دارویی دارد، در شرایط نرمال گلرنگ در هکتار اگر آبیاری تکمیلی انجام می شود و بارندگی مناسب باشد بین ۱۰۰ کیلو تا ۲۰۰ کیلو گل در هکتار عملکرد تولید گل دارد.

پیش بینی می شود امسال ۱۶۷ تن دانه و ۱۸ تن گل گلرنگ از مزارع شهرستان ملایر برداشت شود.