به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خانواده مرحوم شهری در گرامی داشت اولین سالگرد مرحوم حاج احمد علی شهری با همکاری ستاد مردمی دیه استان و دعوت از خانواده، نیکوکاران و اهالی مهربان دوشنبه‌های رهایی، گلریزانی تحت عنوان «گلریزان رهایی» به میزبانی زورخانه یزد باف یزد برگزار و در این آیین مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جمع آوری شد.

در ابتدای این آیین که با حضور بیش از ۳۰۰ نیکوکار همراه بود، ابتدا ورزشکاران زورخانه‌های خرد نژاد و صاحب الزمان یزد به صورت مشترک به اجرای ورزش زورخانه‌ای پرداخته و در ادامه این آیین فرزندان و همسر مرحوم احمد علی شهری چراغ اول کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را روشن نموده و در ادامه نیکوکاران و اهالی دوشنبه‌های رهایی نیز چراغ‌ها را یکی پس از دیگری روشن و در مجموع مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا شد.

وحید و مهدی شهری، فرزندان آن مرحوم، در خصوص این اقدام خداپسندانه گفتند: تصمیم گرفتیم در سالروز یادبود پدر، گلریزانی برگزار کنیم تا با این اقدام زمینه آزادی چند پدر زندانی از بند فراهم شود تا خانواده‌های آنان نیز طعم دوباره دیدار و همدلی را بچشند و امید داریم این اقدام، هم یاد و خاطره پدر را زنده نگه دارد و هم دل‌های نیازمند را شاد کند.