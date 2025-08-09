پیوند سالگرد و گلریزان با ورزش زورخانهای در یزد
اولین سالگرد درگذشت حاج احمد علی شهری، خانوده این مرحوم اقدام به برگزاری گلریزان زورخانهای ویژه آزادی زندانیان غیر عمد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
خانواده مرحوم شهری در گرامی داشت اولین سالگرد مرحوم حاج احمد علی شهری با همکاری ستاد مردمی دیه استان و دعوت از خانواده، نیکوکاران و اهالی مهربان دوشنبههای رهایی، گلریزانی تحت عنوان «گلریزان رهایی» به میزبانی زورخانه یزد باف یزد برگزار و در این آیین مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جمع آوری شد.
در ابتدای این آیین که با حضور بیش از ۳۰۰ نیکوکار همراه بود، ابتدا ورزشکاران زورخانههای خرد نژاد و صاحب الزمان یزد به صورت مشترک به اجرای ورزش زورخانهای پرداخته و در ادامه این آیین فرزندان و همسر مرحوم احمد علی شهری چراغ اول کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را روشن نموده و در ادامه نیکوکاران و اهالی دوشنبههای رهایی نیز چراغها را یکی پس از دیگری روشن و در مجموع مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا شد.
وحید و مهدی شهری، فرزندان آن مرحوم، در خصوص این اقدام خداپسندانه گفتند: تصمیم گرفتیم در سالروز یادبود پدر، گلریزانی برگزار کنیم تا با این اقدام زمینه آزادی چند پدر زندانی از بند فراهم شود تا خانوادههای آنان نیز طعم دوباره دیدار و همدلی را بچشند و امید داریم این اقدام، هم یاد و خاطره پدر را زنده نگه دارد و هم دلهای نیازمند را شاد کند.