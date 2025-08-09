استاندار مازندران خبرنگاران را پیشگامان مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و بر نقش مؤثر آنان در پیشبرد اهداف استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران به مناسبت روز خبرنگار با حضور در آرامگاه ملا مجدالدین ساری، یاد و خاطره شهدای رسانه را گرامی داشت و از نقش کلیدی خبرنگاران در مسیر توسعه استان تجلیل کرد.
یونسی گفت: خبرنگاران نقش مؤثری در پیشبرد اهداف استان ایفا میکنند و لازم است در کنار نقد منصفانه، راهکارهایی نیز برای رفع موانع و مشکلات پیشروی مازندران ارائه دهند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم دشمن قرار دارند، افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر شاهد بودیم که اصحاب رسانه با بصیرت و انجام رسالت رسانهای خود، تمامی توطئههای رسانههای معاند را خنثی کردند.
استاندار مازندران تصریح کرد: استمرار این رویکرد و همراهی رسانهها میتواند مسیر توسعه استان را هموارتر کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.