کارشناسان آزمایشگاه آب و فاضلاب استان همدان از موکب‌های مسیر حرکت زائران اربعین نمونه‌گیری و پایش آب آشامیدنی را انجام می‌دهند.

به منظور خدمات رسانی به زائران اربعین؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدعطار عباسی، رئیس آزمایشگاه آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه این اقدام به همراه تیم مرکز بهداشت، هر روز صبح و بعدازظهر انجام می شود، افزود: نمونه‌های آب آشامیدنی موکب‌ها به‌طور دقیق از نظر میکروبی و شیمیایی بررسی می‌شود تا از سلامت کامل آن اطمینان حاصل شود.

حسن شیوا، کارشناس مرکز بهداشت همدان هم گفت: علاوه بر آزمایش‌ها، نحوه نگهداری و توزیع آب نیز کنترل می‌شود تا هیچ خطری سلامت زائران را تهدید نکند.

این نظارت‌های مستمر با هدف تأمین آب سالم و بهداشتی، در طول مسیر همدان به زائران اربعین ارائه می‌شود.