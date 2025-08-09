به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح روز شنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر رامهرمز با شاخص ۲۰۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد.

در این مدت وضعیت هوا در شهرهای اهواز با شاخص ۱۵۸، آغاجاری ۱۶۴، امیدیه ۱۵۲، اندیمشک ۱۵۶، دزفول ۱۵۶، سوسنگرد و ماهشهر ۱۵۵، ملاثانی ۱۵۵ و هندیجان ۱۷۱ قرمز یا ناسالم اعلام شد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در باغملک ۱۴۱، شوش ۱۰۸، گتوند ۱۲۷، لالی ۱۱۵ و هویزه ۱۳۳ برای گروه های حساس ناسالم اعلام شد.

هوای شهر آبادان، دزپارت، رامشیر، شادگان و مسجدسلیمان قابل قبول گزارش شده و هوای هیچ شهری در روز جاری سالم و پاک گزارش نشده است.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.