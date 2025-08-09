به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، در پایان مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور به میزبانی استان فارس، تیم خوزستان با کسب ۳ مدال طلا، ۴ نشان نقره و ۲ مدال برنز پس از خراسان رضوی در جایگاه دوم قرار گرفت.

در ماده ۸۰۰ متر مریم احمدی به مدال نقره، رسید و در ماده ۳۰۰۰ متر هانیه شهپری ضمن رکورد شکنی، مدال طلا را ازآن خود کرد. در همین ماده سامیا شهپری خواهر او نیز مدال نقره کسب کرد.

همچنین در ماده ۱۵۰۰ متر مریم احمدی به مدال نقره و رها احمدی صاحب مدال برنز شد.

در ماده ۳۰۰۰ متر با مانع نیز هانیه شهپری با کسب مدال طلا به دومین مدال طلای خود در این مسابقات دست پیدا کرد. در ماده ۵ هزارمتر هم سامیا شهپری به مدال طلا رسید و مهشید کیانی صاحب گردن آویز نقره شد.

در ماده ۴ در ۴۰۰ متر امدادی نیز تیم خوزستان متشکل از سامیا و هانیه شهپری و مریم و رها احمدی به مقام سوم این ماده رسید.