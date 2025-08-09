به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان وقوع دما‌های ۴۸ درجه و بالاتر تا اواسط هفته در برخی از نقاط استان مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: با استقرار جریانات جنوبی تا روز سه شنبه، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی تداوم خواهد داشت. در این ایام (بویژه امروز و فردا) با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه رشد ابر و رعد و برق، رگبار‌های پراکنده و تندباد‌های لحظه‌ای بویژه در ارتفاعات استان و وقوع گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس امروز و فردا مواج پیش بینی می‌شود.