به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گاردین با اشاره به طرح کابینه رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه نوشت: در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم ادعا می‌کند که به تصرف غزه تا زمان جایگزینی حماس ادامه خواهد داد، جامعه بین المللی باید به این موضوع توجه داشته باشد که این طرح به احتمال قوی می‌تواند کنترل بی‌پایان کل غزه را در اختیار این رژیم قرار دهد و این نقشه‌ای است که به گفته منتقدان، راه را برای جنگ‌های همیشگی هموار خواهد کرد.

در حالی که بیانیه دفتر نتانیاهو در توصیف تصمیم خود شامل استفاده از واژه «اشغال» با همه تعهدات قانونی بین المللی اش نیست، هیچ کس نباید تردید کند این همان چیزی است که پیش بینی شده است.

گاردین نوشت: سابقه نتانیاهو در سیاست و دیپلماسی نشان می‌دهد که وی هرگز به تعهداتش در روند صلح اسلو و اعطای حق خودمختاری واقعی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی عمل نکرده است. نتانیاهو مدعیست که «شریک صلحی» وجود ندارد و کشور فلسطین، تهدیدی برای (رژیم) اسرائیل است.

گاردین، تصمیم (رژیم) اسرائیل برای کنترل کامل غزه را به همان اندازه که بی ملاحظه به نظر می‌رسد، توهم آمیز و غیر انسانی توصیف کرد و ادعای رژیم اسرائیل درباره اشغال این منطقه را تا زمان تشکیل دولتی که حماس یا تشکیلات خودگردان فلسطینی نیست، بخشی از تخیلات نتانیاهو عنوان کرد.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، آنچه روایت درستی از طرح نتانیاهو را ارائه می‌دهد سخنان روز جمعه وزیر راست افراطی دارایی نتانیاهو است که گفت: «ما کشور فلسطین را ابتدا در عمل و بعد رسما محو می‌کنیم».

روزنامه انگلیسی با استناد به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، خاطرنشان کرد: طرح نتانیاهو فشار مالی بیشتری بر (رژیم) اسرائیل وارد خواهد کرد و اذعان کرد که همچون تلاش‌های جنگی دو سال گذشته این رژیم علیه لبنان، سوریه، ایران، یمن و غزه کاملا به ضرر آن خواهد بود.

به غیر از هزینه‌های هنگفت چنین جنگی، این که رژیم اسرائیل منابع کافی را برای حفظ این اشغالگری خود در بلندمدت خواهد داشت مورد تردید است.

گاردین با اشاره به این که طرح نتانیاهو برای اشغال غزه، شمار تلفات غیرنظامیان فلسطینی را افزایش خواهد داد نوشت: همان طوری که سازمان‌های کمک رسان و سازمان ملل تایید کرده‌اند کشتار جمعی غیرنظامیان در مراکز توزیع غذا در غزه از سوی ارتش (رژیم) اسرائیل، نشان می‌دهد که نیرو‌های این رژیم در رویارویی مستقیم با غیرنظامیان، انسانی رفتار نخواهند کرد.