رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ رویدادهای هنری شهرستان ساوجبلاغ را مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت خواند و گفت: تغزیه خوانی برجسته ترین آئین فرهنگی و نماد هویتی مردم شهرستان ساوجبلاغ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ،صفری با حضور در سیمای استان البرز و برنامه امروز البرز به مناسبت هفته ساوجبلاغ گفت: سومین سال میزبانی جمعی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و مهمانان به مناسبت اربعین در مرکز هشتگرد انجام می شود.

وی افزود: براساس تصمیم شورای تصمیم گیری که به ریاست امام جمعه شهرستان اتخاذ می شود، راهبری فرهنگی اربعین حسینی با هدف تبیین معارف دینی و الهی و فرهنگ ایثار و شهادت انجام می شود.

وی در برنامه امروز البرز و با اشاره به اهمیت گرامیداشت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: روستای سرهه در منطقه برغان ساوجبلاغ میزبان ویژه مجالس تغزیه خوانی و همایش اربعین شهدای مقاومت وطن بودند که در این برنامه از پیشکسوت ها و پیرغلامان تعزیه خوانی نیز تقدیر شد.

وی با بیان اینکه انجمن های ادبی از دیگر ظرفیت های فرهنگی هنری شهرستان ساوجبلاغ است با حضور در سیمای البرز تصریح کرد: تلاش شده است که بیشتر برنامه ها متناسب با اهمیت موضوع با رویکرد مناطق کم برخوردار اجرا شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ به مجری امروز البرز خاطرنشان کرد: رویداد خوشنویسی با عنوان ایران قهرمان در روستای سعیدآباد شهرستان ساوجبلاغ با هدف نمایش توانمندی های هنری هنرمندان عرصه خوشنویسی برپا شد.