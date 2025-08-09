پخش زنده
ساخت پارک عروج مهرشهر کلانشهر اهواز تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت کاری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: زیرساختهای اصلی شامل جدولگذاری، اجرای کفپوش، احداث آبنما، نصب فلاورباکسها و راهاندازی سیستم آبیاری و زهکشی بهطور کامل به اتمام رسیده است.
مهدی مراد حسینی با اشاره به بخشهای جانبی این مجموعه افزود: زمین بازی کودکان در دو بخش مجزا شامل ست وسایل بازی و پارک بادی، بهطور کامل تجهیز شده و همچنین مسیر سلامت و آلاچیقها نیز آماده بهرهبرداری هستند.
وی با اشاره به اینکه، هماکنون عملیات پیادهروسازی پیرامون پارک و پخش خاک نباتی در حال انجام است و بهزودی مراحل کاشت چمن و درختان نیز آغاز خواهد شد، ادامه داد: بخشی از فضای پارک که در دوران دفاع مقدس محل فرود اضطراری هواپیما بوده، اکنون در حال تبدیل به یک نماد تاریخی است. این بخش به مرحله اجرای بتن دکوراتیو رسیده و در پایان جلوهای خاص به پارک خواهد بخشید.
مرادحسینی گفت: پس از تکمیل زیرساخت ها، پروژه برای نصب مبلمان پارکی، ستهای بازی و تجهیزات تندرستی به معاونت خدمات شهری واگذار خواهد شد.