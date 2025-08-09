معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پیامی روز خبرنگار را به فعالان عرصه رسانه و اطلاع رسانی کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام علاءالدین رفیع‌زاده به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ﴾

(سوره کهف، آیه ۲۹)

در طلیعه‌گاه روشنگری و مسئولیت، این قلم است که همچون قلب یک ملت، با حقیقت می‌تپد و با صداقت می‌نویسد. روز خبرنگار، یادآور عزم بزرگ مردان و زنانی است که در هنگامه‌ی غبارآلودِ روایت‌ها، راه را از بی‌راه، و حقیقت را از تصویر‌های تحریف‌شده، تمییز می‌دهند.

خبرنگاری، حرفه نیست؛ یک پیمان است. پیمانی استوار با آگاهی مردم، با وجدان جامعه، و با کرامت انسانی. کسانی که بار این پیمان را بر دوش می‌کشند، راویان نخستین واقعیت‌اند؛ فرزندان حقیقت و پاسداران فهم عمومی. در دورانی که هجمه‌های سنگین رسانه‌ای، مرز میان دروغ و واقعیت را درهم شکسته، خبرنگاران صادق، ستون‌های اعتماد و آگاهی و امیدند.

در منظومه حکمرانی صالح، خبرنگار نه فقط ناظر که شریکِ اصلاح است؛ او با نگاه تیزبین خود، کاستی‌ها را بازگو می‌کند و با نقد منصفانه‌اش، مسیر عدالت را هموارتر می‌سازد. هر گامی که در مسیر شفافیت برداشته می‌شود، مدیون کسانی است که خاموش ننشستند و نوشتند.

بی‌تردید، خدمت‌رسانی شایسته در نظام اداری کشور، جز با همراهی جریان هوشیار و متعهد رسانه‌ای، به فرجام نخواهد رسید. اصلاحات واقعی، در بستری از گفت‌و‌گو، بازتاب واقع‌بینانه، و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان شکل می‌گیرد؛ و این خبرنگاران‌اند که بذر این اعتماد را در جان جامعه می‌کارند.

در این روز گرامی، با نهایت احترام، روز خبرنگار را به تمامی تلاشگران شریف این عرصه تبریک عرض می‌کنم؛ به‌ویژه همراهان فهیم و مسئولی که با نگاه راهبردی خود، به روایت درست از خدمات دولت وفاق ملی و مجاهدت‌های نهاد‌های حاکمیتی، رونق می‌بخشند. یاد و خاطره‌ی شهدای والامقام رسانه را نیز گرامی می‌دارم؛ آنان که با خون خود، مُهر جاودانگی بر رسالت خبر نهادند.

امید آن‌که با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، گسترش فضای گفت‌و‌گو، حمایت از آزادی‌های مسئولانه، و صیانت از حقوق اصحاب رسانه، بتوانیم در مسیر ساخت جامعه‌ای شفاف، پاسخ‌گو، عدالت‌محور و اخلاق‌مدار گامی بلند برداریم.