روز خبرنگار در تقویم رسمی کشور به پاس زحمات انسانهای فرهیختهای ثبت شده که قلم را در خدمت آگاهیبخشی و مسئولیتپذیری به کار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفدهم مرداد در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به نام «روز خبرنگار» ثبت شده است؛ روزی که فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشهای بیوقفه فعالان عرصه خبر فراهم میآورد.
این روز یادآور جایگاه رفیع انسانهای فرهیختهای است که با صداقت، تعهد و مسئولیتپذیری، قلم خود را در مسیر روشنگری، آگاهیبخشی و دفاع از حقیقت به کار میگیرند.
روز خبرنگار، نه تنها گرامیداشت یک حرفه، بلکه تجلیل از رسالت خطیری است که به آگاهی مردم، نظارت اجتماعی و پاسداری از ارزشهای جامعه منتهی میشود.