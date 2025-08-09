بازدید وزیر نیرو از طرح انتقال آب سد طالقان
وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح انتقال آب سد طالقان به استانهای البرز، تهران و قزوین گفت: با وجود محدودیت منابع و ظرفیت تولید آب، تمام تلاشها با کار مهندسی دقیق در حال انجام است تا آب شهرهای تهران، قزوین و کرج تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،عباس علیآبادی روز شنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیونهای انرژی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی از خط انتقال آب سد طالقان در جمع خبرنگاران گفت: طبق اهداف طرح انتقال آب سد طالقان، بخشی از آب این سد به استانهای قزوین، البرز و تهران اختصاص مییابد که سهم تهران در ۲ فاز جدید جدا از فاز قدیم، حدود ۲ تا ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه خواهد بود و این میزان میتواند بخشی از نیاز این کلانشهر را تأمین کند، با انتقال خط لوله از سد طالقان به بیلقان کرج ظرفیت انتقال آب به البرز و تهران ۵ متر مکعب افزایش مییابد.
وزیر نیرو با بیان اینکه باید خود را با شرایط خشکسالی سازگار کنیم، ادامه داد: منابع آب کشور محدود است و این محدودیت در تمام شهرها با توجه به اقلیم ایران وجود دارد، بنابراین برنامهریزیها باید متناسب با بارگذاری جمعیتی، الگوهای مصرف و نیازهای صنعتی انجام شود.
وی بیان کرد: در موضوع برق کنتورهای هوشند از ۶ میلیون کنتور عبور کرده و بنا داریم این روند را ادامه دهیم و تا پایان امسال به حدود ۱۰ میلیون کنتور برسیم و این امر به مدیریت مصرف کمک و بارگذاری و رفتار مصرف کنندگان را تحلیل میکند.
علی آبادی گفت: اکنون بیش از یک هزار کارگر، مهندس و کارشناسان کشور به صورت شبانه روزی در خط انتقال آب سد طالقان به تهران، البرز و قزوین کار میکنند و کار سختی است.
اعضای کمیسیونهای انرژی، کشاورزی و عمران مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر نیرو و استاندار البرز امروز از تاسیسات آبرسانی کرج بازدید کردند.
