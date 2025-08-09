بزرگداشت روز خبرنگار در صداوسیمای آذربایجان غربی
آیین گرامیداشت روز خبرنگار در صدا وسیمای آذربایجان غربی برگزار و از تعدادی از خبرنگاران تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت روز خبرنگار مراسم ویژه ای با حضور سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان ، مدیر کل ، معاونان ومدیران صدا وسیمای استان ، خبرنگاران و کارکنان معاونت خبر و تعدادی از پیشکوستان این حوزه با حضور در سالن همایش صدا وسیمای آذربایجان غربی برگزار شد.
در این مراسم از تعدادی از خبرنگاران و برترینهای معاونت خبر صدا وسیمای آذربایجان غربی تجلیل شد.
