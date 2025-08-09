پخش زنده
سخنگوی دولت در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام فاطمه مهاجرانی به شرح زیر است:
درگذشت استاد بزرگ هنر ایران، استاد فرشچیان، موجب تألم و تأثر عمیق است. فقدان چنین هنرمندی که نماد شکوه و زیبایی هنر اصیل ایرانی است، ضایعهای بزرگ برای فرهنگ و هنر کشورمان به شمار میرود.
به خانواده گرامی ایشان، هنرمندان و تمامی دوستداران هنر تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای روح این استاد فرهیخته آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
نام و آثار استاد فرشچیان برای همیشه در تاریخ هنر ایران جاودان خواهد ماند.