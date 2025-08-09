فرمانده سپاه الغدیر استان یزد: به مناسبت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم چهل دستگاه ویلچر به جانبازان و توانخواهان استان یزد اهدا شد.

اهدای چهل دستگاه ویلچر برقی به جانبازان یزدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار زارع کمالی با اشاره به روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم گفت: توفیق شد تا در این روز چهل دستگاه ویلچر به ارزش تقریبی هر دستگاه ۱۳۵ میلیون تومان به جانبازان و توانخواهان استان یزد اهدا شود.

وی افزود: این ویلچر‌ها هدیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به معلولین جسمی و جانبازان عزیز است که با همراهی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و با همکاری بهزیستی توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد اظهار امیدواری کرد بتوانیم وظیفه انسانی، اجتماعی، دینی و اخلاقی خودمان را در راستای تامین وسایل معلولین انجام دهیم.

سردار زارع کمالی گفت: امید است در مرحله دوم با کمک خیرین جهادگر بسیجی تعداد بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

وی همچین عنوان کرد: در طی این سه سال بیش از ۲۵۰۰ جهیزیه ایرانی و اسلامی تهیه و بین نوعروسان اهدا شده است.