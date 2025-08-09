پخش زنده
استاندار کرمانشاه با هشدار جدی به مدیران استان گفت: بازگشت حتی یک ریال از اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۳ استان نتیجه بیتوجهی یا بیتدبیری و غیرقابل توجیه است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، استاندار کرمانشاه امروز شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که با حضور معاونین استانداری، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به محدودیت اعتبارات و نیازهای گسترده استان گفت: اعتبارات موجود پاسخگوی نیازها نیست و حتی اگر چند برابر شود، باز هم باید بهصورت هدفمند و بر اساس اولویتها هزینه گردد لذا توزیع اعتبارات باید با کمترین ایراد و اشکال انجام شود و مدیران موظفاند پیشنهادات خود را بهموقع ارائه دهند تا در زمان مناسب تخصیص یابد. استاندار کرمانشاه با اشاره به وجود ۲۳۶ دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت ۱۰۲ مگاوات که بخش عمده آنها بلااستفاده ماندهاند، افزود: وقتی مردم با قطعی برق مواجهاند، نباید این تجهیزات بیکار باشند لذا دستگاههای عضو مدیریت بحران باید ژنراتورهای خود را زیر بار ببرند و به شبکه کمک کنند. وی همچنین از بالا بودن میزان انشعابات غیرمجاز برق در استان انتقاد کرد و گفت: یکی از راهکارهای مدیریت مصرف، جمعآوری انشعابات غیرمجاز است که باید با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاهها بهصورت هفتگی گزارش شود. استاندار کرمانشاه روند فعلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را نگرانکننده دانست و بیان داشت: شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق اهتمام جدی به این موضوع ندارند، درحالیکه باید پیشقدم باشند همانگونه که کمیته امداد از نظر استفاده از انرژی خورشیدی جلوتر از دستگاههای مرتبط با وزارت نیرو است که این موضوع جای تأمل دارد لذا باید تصمیمات جدی برای جایگزینی بخشی از مصرف ادارات با انرژی خورشیدی گرفته شود. وی بر ضرورت پاسخگویی سریع به مردم در زمان قطعی آب و برق تأکید کرد و گفت: سامانههای ۱۲۱ و ۱۲۲ باید بهصورت آنلاین پاسخگو باشند و از حالت پیغامگیر خارج شوند چرا که مردم باید بدانند علت و زمان رفع قطعی چیست. استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی گفت: بیمه میتواند خسارات ناشی از سرمازدگی، خشکسالی، سیل و سایر حوادث را جبران کند و لازم است اطلاعرسانی گسترده به کشاورزان انجام شود تا ریسک آنها کاهش یابد. مدیر ارشد استان همچنین توسعه سامانههای نوین و تحت فشار آبیاری را از اولویتهای استان دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار هکتار اراضی مجهز به این سامانهها داریم که باید به ۲۰۰ هزار هکتار افزایش یابد تا بتوانیم در مصرف آب صرفهجویی کنیم. دکترحبیبی بر لزوم برخورد با حفر چاههای غیرمجاز، بهویژه در حریم چاههای آب شرب، و نصب کنتورهای هوشمند تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی دستگاههای متولی شد. وی از تأمین اعتبار ساخت پایگاههای هلال احمر در صورت تأمین زمین دارای سند خبر داد و بر تکمیل پروژههای ضروری ازجمله ساختمان اداری جهاد کشاورزی سرپل ذهاب، مجتمع اداری ثلاث باباجانی و دیگر پروژههای اولویتدار تأکید کرد. مدیر ارشد استان پیشنهاد اختصاص حداقل ۱۰ درصد اعتبارات مدیریت بحران هر دستگاه به اجرای پروژههای انرژی خورشیدی را مطرح کرد و آن را گامی مهم در کاهش فشار بر شبکه برق و توسعه پایدار دانست. استاندار کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از تلاش همه مدیران، خواستار پیگیری جدی مصوبات جلسه و ارائه گزارش منظم از پیشرفت اقدامات شد.