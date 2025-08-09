پخش زنده
مدیر حج و زیارت خوزستان از ثبت نام حدود ۳۷۰ هزار زائر خوزستانی در سامانه سماح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، محمدامین یاقوت گفت: تاکنون حدود ۳۷۰ هزار خوزستانی برای حضور در مراسم پیاده روی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و در این زمینه دومین استان کشور هستیم.
او افزود: زائران با ثبت نام در سامانه سماح از خدمات بیمه بهرهمند میشوند و در صورت وقوع حادثه یا بیماری، از خدمات پشتیبانی خوبی بهره میبرند.
مدیر حج و زیارت خوزستان با بیان اینکه سال جاری بیمه از منزل تا منزل پیشبینی شده است گفت: کسانی که در این سامانه ثبتنام میکنند میتوانند از ارز اربعین با قیمت مصوب، امداد و امور گمشدگان، خدمات رومینگ و اطلاعات مرزی بهرهمند شوند.
یاقوت ادامه داد: در مرزهای پنجگانه با عراق و در شهرهای نجف، کربلا، سامرا، کاظمین و اماکن زیارتی عراق، ستاد امداد و راهنمایی امور گمشدگان تشکیل شده است.
او گفت: افرادی که در سامانه سماح ثبتنام کردهاند در صورتی که هم گروهی خود را گم کنند، از طریق این سامانه شناسایی و به هم گروهیها متصل میشوند یا به آنها کمک میکنیم تا به کشور بازگردند، مهلت ثبتنام در سامانه سماح تا روز اربعین حسینی ادامه دارد، اما ممکن است تمدید شود.