به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهرداد علی قارداشی در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز استان همدان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و با بیمه ورزشی تنیس روی میز در کشور داریم و در کنار آن ورزشکاران زیادی در باشگاهها و کلوپهای ورزشی هم در این رشته فعالیت میکنند.
او افزود: استان همدان ظرفیت بسیار خوبی در زمینه پرورش و استعدادیابی ورزشکاران در رشته تنیس روی میز دارد به گونهای که هم اکنون از تیم اعزامی ۳ نفره بانوان کشور دو نفر با نامهای شیما صفایی و ستایش ایلخانی را دختران همدانی تشکیل میدهند.
رئیس فدراسیون تنیس رویمیز از برگزاری ۵ مسابقه جهانی تنیس روی میز در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: ورزشکاران کشورمان هم در این مسابقات حضور پیدا میکنند.
در مجمع سالیانه هیئت ورزشی تنیس روی میز استان همدان، زهره ابوطالبیان به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.