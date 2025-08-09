در نخستین روز راه‌اندازی موکب سلامت حضرت ابوالفضل (ع) در کربلای معلی، بیش از ۹۵ بیمار به‌صورت رایگان ویزیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ خدمات مختلف درمانی شامل سرم‌تراپی، پانسمان، مشاوره‌های پزشکی و سایر خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی ارائه شد.

بیشترین مراجعات زائران در این روز به دلیل سرماخوردگی، درد‌های عضلانی و بدن، مسمومیت غذایی و مشکلات گوارشی و تاول پا بوده است.

تیم سلامت این موکب متشکل از ۳۱ نفر پزشک، پرستار، کادر دارویی و نیرو‌های جهادی داوطلب است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و بسیج جامعه پزشکی استان در موکب اصحاب خراسانی مستقر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این خدمات به‌صورت شبانه‌روزی تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت و هدف آن، حفظ سلامت و رفاه زائران حسینی در ایام پیاده‌روی اربعین است.