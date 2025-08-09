سردار آتانی با بیان اینکه ۸۹ درصد اخبار در جنگ ۱۲ روزه از منابع داخلی تامین می‌شد، ادامه داد: دشمن دروغگو می گوید و تنها کسانی می توانند این دروغ ها را برملا کنند خبرنگاران هستند و رسانه های کشور دشمن را زمین گیر کردند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) قزوین گفت: شما خبرنگاران پیاوران انقلاب اسلامی و علمدار آگاهی و بیداری جامعه هستید و شما بودید که این قدرت را به رخ جهان کشیدید، و اگر رسانه مهم نبود، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما هدف قرار نمی‌گرفت.

سردار آتانی اضافه کرد: ما صدای مظلومان و حقیقت طلبان عالم هستیم، صارمی الگوی ما بوده و هرگز تمام نمی‌شود، صارمی در خون شهیدان رسانه امروز استمرار دارد و شهیدان عزیز رمضانعلی چوبداری را می‌توان نمونه این موارد دانست.

وی خاطرنشان کرد: امسال کربلا در ایران اتفاق افتاد و امسال مراسم اربعین با سال‌های قبل تفاوت دارد، انسجام ملی بسیار مهم است، اینکه رهبری گفتند محمود کریمی ای ایران بخوان، یعنی ایرانی بودن و اسلامی بودن را عزیز شمرد و این بیان و قلم برای مقابله با دشمن قرار گرفت.

سردار آتانی در پایان بیان کرد: اطمینان می‌دهم که نام شهدای خانواده رسانه سپاه و بسیج همانند سرکار خانم فاطمه صالحی، معصومه عظیمی، فرشته باقری و محمدجواد الوندی، محمد معین نظری، امیرحسین طاووسی، نیما رجب پو، علی طهماسبی، ابوالفضل فتحی، صالح بایرامی و حسام ذاکری را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

هادی انصاری معاون روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان هم در این همایش گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، خبرنگاران با وجود تمام مشکلات و سختی‌ها در خط مقدم نبرد رسانه‌ای ایستادند و پیام مظلومیت و مقاومت مردم را به افکار عمومی جهان رساندند.