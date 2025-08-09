همایش روز خبرنگار و بزرگداشت شهدای رسانه
خبرنگاران پیاوران انقلاب و علمدار آگاهی و بیداری جامعه
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) قزوین گفت: شما خبرنگاران پیام آوران انقلاب اسلامی و علمدار آگاهی و بیداری جامعه هستید و شما بودید که این قدرت را به رخ جهان کشیدید.
سردار پاسدار رستمعلی رفیعی آتانی در همایش بزرگداشت روز خبرنگار و گرامیداشت شهدای خبرنگار سپاه و بسیج بیان کرد: دشمن از فضای مجازی برای خود قدرت ساخت تا قبل از شلیک گلوله ما را تسلیم کند اما موثرترین میدان نبرد که از آن پیروز بیرون آمدیم، عرصه رسانه است که توانستیم پایداری خوبی را تجربه کنیم.
وی گفت: دشمن نمیتواند در زمین پاک و طاهر امام حسین (ع) اثرگذاری داشته باشد، چون مفاهیم عاشورا و کربلا از قبل در ذهن این مردم نقش بسته است.
سردار آتانی با بیان اینکه ۸۹ درصد اخبار در جنگ ۱۲ روزه از منابع داخلی تامین میشد، ادامه داد: دشمن دروغگو می گوید و تنها کسانی می توانند این دروغ ها را برملا کنند خبرنگاران هستند و رسانه های کشور دشمن را زمین گیر کردند.
سردار آتانی اضافه کرد: ما صدای مظلومان و حقیقت طلبان عالم هستیم، صارمی الگوی ما بوده و هرگز تمام نمیشود، صارمی در خون شهیدان رسانه امروز استمرار دارد و شهیدان عزیز رمضانعلی چوبداری را میتوان نمونه این موارد دانست.
وی خاطرنشان کرد: امسال کربلا در ایران اتفاق افتاد و امسال مراسم اربعین با سالهای قبل تفاوت دارد، انسجام ملی بسیار مهم است، اینکه رهبری گفتند محمود کریمی ای ایران بخوان، یعنی ایرانی بودن و اسلامی بودن را عزیز شمرد و این بیان و قلم برای مقابله با دشمن قرار گرفت.
سردار آتانی در پایان بیان کرد: اطمینان میدهم که نام شهدای خانواده رسانه سپاه و بسیج همانند سرکار خانم فاطمه صالحی، معصومه عظیمی، فرشته باقری و محمدجواد الوندی، محمد معین نظری، امیرحسین طاووسی، نیما رجب پو، علی طهماسبی، ابوالفضل فتحی، صالح بایرامی و حسام ذاکری را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
هادی انصاری معاون روابط عمومی سپاه صاحبالامر (عج) استان هم در این همایش گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، خبرنگاران با وجود تمام مشکلات و سختیها در خط مقدم نبرد رسانهای ایستادند و پیام مظلومیت و مقاومت مردم را به افکار عمومی جهان رساندند.
انصاری اظهار کرد: خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای با قلم، تصویر و صدا، حقیقت را روایت کرده و در صف اول جهاد تبیین حضور دارند.
انصاری با ارائه گزارشی از عملکرد رسانهای سال گذشته استان بیان کرد: در این مدت، بیش از چهار هزار و ۱۵۷ خبر در استان تولید و توسط سه مرجع اصلی شامل خبرگزاری بسیج، سپاهنیوز و اردوگاه شهید سلیمانی منتشر شده است.
وی ادامه داد: بیش از دو هزار و ۹۳۹ خبر از این مجموعه توسط رسانههای مختلف بازنشر شده است.
انصاری در پایان ضمن تقدیر از حضور خبرنگاران در این همایش خاطرنشان کرد: همافزایی رسانهای و وفاق موجود در استان باید در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و برافراشته نگاه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران استمرار یابد.