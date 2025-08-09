به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت: از این میزان، ۱۷۴ هزار مترمربع با استفاده از دستگاه‌های مکانیزه رفت‌و روب شده است.

سید مهدی عسگری افزود: همچنین ۱۶۸ هزار مترمربع شست‌وشوی معابر اجرا شد تا فضای شهر برای حضور زائران پاکیزه و آماده باشد.

وی گفت: در بخش مدیریت پسماند، ۸۵ تن زباله را کامیون‌های حمل پسماند منتقل کرده‌اند، و در حوزه آب‌رسانی نیز ۵۲ هزار لیتر آب از طریق تانکر‌های ویژه به نقاط مورد نیاز منتقل شده است.

دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان توزیع هزار و ۷۵۰ کیسه زباله آماده سازی۱۸۵ چشمه سرویس بهداشتی و ۱۵۲ دوش حمام و آماده‌سازی و پاکسازی فضای اسکان زائران به مساحت ۳۰۰ هزار مترمربع و با تلاش ۱۰۰ کارگر شهرداری اصفهان را از دیگر خدمات ارائه شده این ستاد برشمرد.

عسگری با اشاره به تعداد افراد ثبت‌نام کننده در پویش نذر حسین افزود: تا روز گذشته ۳۱۴ نفر از زائران و نیرو‌های خدماتی در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند که بخشی از آنها هم اکنون در کربلای معلی مشغول خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند.