ارکستر موسیقی ملی ایران شب گذشته با اجرای کنسرت «گلگون» به رهبری همایون رحیمیان، مجموعه‌ای از آثار ارکسترال با مضامین حماسی، مذهبی و ملی را در تالار وحدت به روی صحنه برد.

به گزارش در این اجرا، ارکستر موسیقی ملی ایران با اجرای قطعاتی پر خاطره از ساخته‌های آهنگسازان ایرانی با خوانندگی حسین علیشاپور و امیرحسین سمیعی، فضای موسیقایی تالار وحدت را سرشار از شور و احساس کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما

در بخش نخست این برنامه آثاری با موضوع شهادت و ایثار اجرا شد که از آن جمله آن می‌توان به قطعات «کاروان» با آهنگسازی حسن ریاحی بر روی شعری از سعدی، «در اوج عطش» به آهنگسازی همایون رحیمیان و شعری از سهیل محمودی و «در انتظار» با شعر و آهنگسازی امین‌الله رشیدی و تنظیم همایون رحیمیان اشاره کرد که اجرای آنها با خوانندگی حسین علیشاپور همراه بود.

در ادامه امیر حسین سمیعی نیز خوانندگی قطعات «فصل با باران ما» با شعر مولانا و آهنگسازی همایون رحیمیان، «وداع» با ملودی و آهنگسازی حمید شاهنگیان و بازآفرینی همایون رحیمیان برای ارکستر بر روی شعری از سهیل محمودی و «هفت‌پشت عطش» با شعری از محمدعلی بهمنی و آهنگسازی همایون رحیمیان را بر عهده داشت. پیش از اجرای قطعه «وداع»، با اشاره به حضور حمید شاهنگیان در تالار وحدت از سوی امیرحسین سمیعی، تماشاچیان وی را به واسطه سال‌ها فعالیت هنری در حوزه شعر و موسیقی انقلابی و مذهبی مورد تشویق قرار دادند.