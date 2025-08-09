پخش زنده
رئیس امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: ۳۸ نفر برگزیده مرحله استانی چهلوهشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی جمالی افزود: چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف در مرحله شهرستانی از ۱۸ تا ۲۲ تیرماه در شهرستانهای مختلف استان همدان برگزار شد که در این مسابقات ۸۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.
او گفت: در این دوره از مسابقات ۴۰۰ نفر در رشتههای آوایی به رقابت پرداختند که از بین این افراد ۸۰ نفر به مرحله استانی راه یافته و در روز ۱۰ مردادماه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
رئیس امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان همدان تأکید کرد: از بین این شرکتکنندگان ۳۸ نفر حائز رتبههای برتر شدند که از بین این افراد تعدادی به مرحله نیمهنهایی مسابقات سراسری راه خواهند یافت، زیرا که تهران برای رشتههای مختلف حد نصاب تعیین کرده است.
جمالی با اشاره به ثبتنام ۸۵۰ همدانی در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در این دوره از مسابقات که با افزایش بیش از دو برابر میزان سهمیه ثبتنامی استان بوده است، تصریح کرد: این دوره از مسابقات در رشتههای قرائت، ترتیل، حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، همسرایی، همخوانی قرآن کریم برگزار شد.