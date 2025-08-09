پلاکگذاری ۷۰۰ تاکسی آیون آغاز شد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: پلاکگذاری حدود ۷۰۰ تاکسی شاسی بلند آیون آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شادی مالکی، درباره خدماتدهی تاکسی اینترنتی شهرداری گفت: تاکسی اینترنتی شهرداری که مشابه مابقی شرکتهای جابهجایی حملونقل هوشمند خدمات رسانی میکند با همان سبک و سیاق سایر بسترهای اینترنتی به ارائه خدمت میپردازد ولی چند تفاوت با دیگر برنامهها دارد.
وی ادامه داد: در بستر اینترنتی شهرداری تهران، مسافر درخواست تاکسی شهرداری را میدهد و این خدمات با تاکسیهایی اتفاق میافتد که مورد اعتماد شهروندان هستند و تمام مشخصات راننده و خودرو در داخل سامانههای شهرداری ثبت و ضبط شده است.
مالکی با بیان اینکه از بستر شهرزاد امکان دریافت این خدمات وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این سوپر اپلیکیشن گزینهای به عنوان تاکسی وجود دارد که در آنجا بقیه فرایندها مشابه سایر بسترهایی است که تاکنون مردم از آن خدمات دریافت میکردند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره استقبال مردم از این طرح گفت: یک سری از زیرساختهای این تاکسی اینترنتی در چند روز اولیه در حال بازیابی بود. تقریبا مدت کوتاهی از رونمایی میگذرد و نمیتوان میزان بازخورد را تخمین زد ولی قطعا با استقبال مواجه خواهد شد. تا کنون نزدیک به ۱۰ هزار تاکسی این برنامه را نصب کردند و در این بستر فعال هستند. البته تماسهای مردم با سامانه و تاکسیرانی نشان دهنده استقبال مردم از این نرم افزار است.
وی درباره روند پلاک گذاری ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی شاسی بلند آیون هم گفت: پلاک گذاری حدود ۷۰۰ دستگاه تاکسی شاسی بلند آیون آغاز شده است. مدارک اولین گروه برای پلاک گذاری به پلیس راهور ارسال شده و ظرف کمتر از یک هفته میتوانیم تاکسیها را در شهر ببینیم.
مالکی درباره نحوه فعالیت این تاکسیها افزود: این تاکسیها در بستر اینترنتی شهرداری تهران و در خطوط پرتقاضا «در ساعات اوج ترافیک و مسافر» فعالیت خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: با تدابیر شهردار تهران مشکل ضامن مالکان این تاکسیها حل شد و با توافقاتی که با بانک شهر انجام شد، مراحل کار تسهیل شد. این باعث میشود که سایر رانندگان نیز از این خودروها استقبال کنند.