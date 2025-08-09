فرمانده انتظامی دورود از توقيف خودرو پرايد حامل کفش‌های فاقد مجوز به ارزش ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ مجتبی نوريان بيان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران يگان امداد شهرستان دورود حين کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه خودروی پرايد مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسي از اين خودرو 96 جفت کفش خارجی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی دورود تصريح کرد: ارزش کفش های کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال برآورد شده است.

سرهنگ نوريان با اشاره به اينکه راننده پس از تشکيل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، تصريح کرد: برخورد جدي و قاطعانه با قاچاقچيان کالا، در اولويت برنامه هاي اين فرماندهی قرار دارد و پليس هرگز اجازه نخواهد داد عده اي فرصت طلب و سودجو با وارد کردن کالاهای قاچاق باعث اخلال در توليد و نظام اقتصادی شوند.