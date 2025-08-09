سرهنگ حسن مومن به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان سرخس معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم که با حضور سردار احمد نگهبان،جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی برگزار شد از زحمات ارزشمند سرهنگ حسینی، قدردانی گردید.

فرمانده سابق انتظامی شهرستان سرخس، در این مراسم با اشاره به کاهش چشمگیر ۳۹ درصدی جرایم عمومی در شهرستان نسبت به سال گذشته گفت: این امر نشان‌دهنده ارتقای امنیت و آرامش در منطقه است.

سرهنگ حسینی، همچنین به راه‌اندازی پویش‌های تصویری در سطح شهرستان اشاره کرد که نقش به سزایی در افزایش مشارکت مردمی و ارتقای آگاهی‌های عمومی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم داشته است.