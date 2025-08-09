به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی از امرروز تا روز دوشنبه در ساعات بعدازظهر وزش باد گاهی شدید و رشد ابر پیش بینی میشود که در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعد وبرق پراکنده را به دنبال دارد.

در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه اغلب ساعات آسمان صاف خواهد بود.

دمای هوا طی پنج روزآینده تغییرات محسوسی ندارد وهمچنان گرمای هوا تداوم خواهد داشت که این شرایط پتانسیل آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های استان را افزایش می دهد.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۱۶ تا ۳۸ درجه سانتی گراد در نوسان خواهدبود.