هوای گرم در کردستان تا پنج روز آینده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی از امرروز تا روز دوشنبه در ساعات بعدازظهر وزش باد گاهی شدید و رشد ابر پیش بینی میشود که در پارهای از نقاط رگبار و رعد وبرق پراکنده را به دنبال دارد.
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اغلب ساعات آسمان صاف خواهد بود.
دمای هوا طی پنج روزآینده تغییرات محسوسی ندارد وهمچنان گرمای هوا تداوم خواهد داشت که این شرایط پتانسیل آتش سوزی در مراتع و جنگلهای استان را افزایش می دهد.
دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۱۶ تا ۳۸ درجه سانتی گراد در نوسان خواهدبود.