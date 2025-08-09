به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین اردوی آماده‌سازی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان از ۲۱ مرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال نوجوانان ۲۷ بازیکن را به اردو فراخواند.

ستایش رضایی صلاحی از مازندران هم به این اردو دعوت شد تا به همراه دیگر بازیکنان دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

ستایش رضایی صلاحی (مازندران)

فاطمه محمدنژاد (آذربایجان غربی)

زهرا امینی، پری ماه مختاری، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی، زهرا آقابابایی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی، ریحانه کوثری، پریا مدیری (تهران)

فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی، زینب طائفه (خراسان رضوی)

ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور، مبینا خدایی، نجمه رمضانی زاده، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)

حسنا طاهری، هستی اسلامی (مرکزی)

حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)

طناز باقری نیا (خوزستان)

اردوی نوجوانان تا روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ادامه خواهد داشت.