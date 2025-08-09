پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس در پیامی درگذشت چهره ماندگار و برجسته نگارگری ایران و خالق آثار ارزشمند آئینی و مذهبی، استاد محمود فرشچیان، را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت هنرمند وارسته، چهره ماندگار و برجسته نگارگری ایران و خالق آثار ارزشمند آئینی و مذهبی استاد محمود فرشچیان موجب تأسف و تأثر گردید. استاد فرشچیان از مفاخر بیهمتا، نامآور و پرآوازه فرهنگ و هنر معاصر ایران، هنرمند نواندیش و تاثیرگذار نگارگری و خالق آثار ارزشمند با مضامین دینی و سنتی بودند که با عشق و ارادت و خلوص قلبی در طول سالها با ممارست و تلاش مجدانه، ضمن تلفیق مکتب و مبانی سنتی نگارگری ایرانی با سبکهای نوین و بهرهگیری از ادبیات و رویدادهای تاریخی، آثار ناب و شاهکارهای هنری را از خویش به یادگار گذاشتند که توانست دلنشین عوام و خواص گردد و همگان را علاقهمند و مجذوب خویش سازد.
آفرینشهای هنری ایشان همواره به عنوان نماد و نشانه هنر ایرانی، بلندآوازه و جهانگستر دریچهای نو از منظر هنر را گشود که تاثیر بسزایی در ارتقای بینش، دانش و مهارت هنری این مرز بوم داشت و آثار استاد زینتبخش موزههای معتبر جهانی، داخلی و مراکز دینی از جمله موزه بزرگ حرم آستان قدس رضوی علیه السلام گردیده است. فقدان خالق آثار و شاهکارهای نگارگری از جمله «ضامن آهو»، «غدیر خم»، «عصر عاشورا»، «شام غریبان»، «توسل» و «معراج» و طراح و ناظر ساخت ضریحهای منور حضرت علیابن موسی الرضا علیه السلام و حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، که سرشار از نبوغ معنویت و خلاقیت و ذات هنری میباشد، بدون شک جبرانناپذیر و خسارتی تلخ و تأسفبار برای هنر فاخر ایرانی و اسلامی را به دنبال خواهد داشت.
ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوهناک به ملت شریف و فرهنگدوست ایران و جامعه هنری امت اسلام و خانواده گرانقدر، برای روح طیبه آن استاد ارجمند که در ایام اربعین حسینی به آسمان عروج کرد، همنشینی با اولیا الله و علو درجات و برای بازماندگان و دوستداران صبر و بردباری از درگاه پروردگار متعال مسئلت مینمایم.
محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی».