بعد از ظهر امروز، تشییع و خاکسپاری شهید امنیت در دشتستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، طبق اعلام فرماندهی انتظامی استان بوشهر مراسم تشییع و خاکسپاری شهید والامقام مدافع امنیت، سرهنگ «حسین احمدی» رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بوشهر ساعت ۱۷:۳۰ امروز در گلزار شهدای شهر وحدتیه شهرستان دشتستان برگزار می‌شود.

شهید والامقام مدافع امنیت، سرهنگ «حسین احمدی» در راه تأمین امنیت در سانحه رانندگی به درجه رفیع شهادت نائل شده است.