۱۸ مرداد سالروز شهادت شهید مدافع حرم شهید محسن حججی و روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم اسم گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهادت شهید محسن حججی در ۱۸ مرداد سال ۱۳۹۶ به دست نیروهای داعش در سوریه نقطه عطفی در دوران حضور رزمندگان ایران در سوریه بود.
بعد از شهادت شهید محسن حججی اخبار، فیلمها و تصاویری که از نحوه شهادت او در رسانهها مخابره شد اسم مدافعان حرم و دفاع جانانه آنان در طول چهار سال مقاومت را بیش از قبل بر سر زبانها انداخت.
همان طور که مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره این شهید گفته بود، به واقع شهید حججی حجت خدا برای مردم شد تا همگان شاهد جنایات تکفیریها، بیرحمی و تجاوزگری آنان علیه مردم سوریه باشند.
به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۱۸ مرداد سالروز شهادت شهید محسن حججی را به اسم روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامگذاری کرد تا به پاس این روز از فداکاری و رشادتهای مدافعان حرم در دفاع از حرم آل الله و حمایت از مردم جنگ زده کشورهای عراق و سوریه قدردانی کنند.
استان مرکزی بیش از هفت هزار و ۲۰۰ شهید تقدیم ارزشها و آرمانهای نظام و انقلاب کرده که ۶۳ نفر از این شهدا، شهدای مدافع حرم هستند.